4 معلومات لا تعرفها عن شركة ماجيك ليب.. أيقونة تكنولوجيا الواقع الافتراضي

المواطن - الرياض

لم تمضِ ساعات قليلة على لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمقر إقامته في لوس أنجلوس مع الرئيس التنفيذي لشركة ماجيك ليب روني ابوفيتز، حتى انهالت عمليات البحث عن الشركة ومجالاتها وتخصصاتها.

وشركة ماجك ليب Magic Leap، وتعني ترجمتها الوثبة السحرية، هي شركة أميركية تعمل على تصنيع أجهزة بصرية محمولة يتم ارتداؤها على الرأس تعمل على تركيب صور ثلاثية الأبعاد منتجة بواسطة الحاسوب على الأجسام في العالم الحقيقي، وذلك من خلال تسليط مجال ضوئي رقمي (digital light field) إلى عين المستخدم.

النشأة والتأسيس

تأسست من قِبَل روني ابوفيتز (Rony Abovitz) في عام 2010, وفي أكتوبر عام 2014 عندما كانت الشركة لا تزال غير معروفة (ولكن التقارير قد سبق وأن ذكرت أنها تعمل على مشاريع تتعلق بالواقع المعزز والرؤية الحاسوبية) استطاعت أن تجمع أكثر من 540 مليون دولار أميركي من التمويل الاستثماري من عدة مستثمرين أهمهم جوجل، كوالكوم، آندرسن هورويتز وكلينر بيركنز.

تنافس مشروعات ماجك ليب أجهزة الواقع المعزز التي تطورها شركة مايكروسوفت والمسماة بمايكروسوفت هولولينز Microsoft HoloLens.

تكنولوجيا الواقع الافتراضي

تُطلق ماجك ليب على تقنيتها الجديدة “الواقع السينمائي” بدلاً من الواقع الافتراضي (VR) أو الواقع المعزز (AR) لأنها تعمل بطريقة مختلفة, حيث إن أجهزة الواقع المعزز والافتراضي التقليدية تعمل بتقنية الستريوسكوب ثلاثية الأبعاد، حيث تعمل هذه التقنية على إيهام العينين بأن الأجسام التي تراها مجسمة، وذلك بأن تُري كل عين صورة مختلفة وبزاوية مختلفة لنفس الجسم، ومن الأمثلة المعروفة للأجهزة التي تستخدم هذه التقنية هي أوكيوليوس رفت (Oculus Rift) وسامسونج غير في أر (Samsung’s Gear VR).

بدلاً من ذلك تستخدم أجهزة ماجك ليب جهاز عرض صغيراً جداً لتسليط الضوء والصور (مجال ضوئي رقمي) إلى عَينَي المستخدم مباشرة وبذلك لن يستطيع الدماغ أن يفرق بين الضوء المنبعث من جهاز العرض وبين الضوء المنعكس من الأجسام في العالم الحقيقي؛ ما يؤدي إلى رؤية صور رقمية حية مدمجة في العالم الحقيقي تُظهر انعكاسات مثل الأجسام المادية الحقيقية.

استثمارات واعدة

وكان رئيس شركة ماجيك ليب قد قدم لسمو ولي العهد عرضاً عن مجال الشركة ومنتجاتها، كما تم استعراض فرص الشراكة والاستثمارات المحتملة في البنية التحتية في عدد من المشاريع في المملكة.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وأعضاء من الوفد الرسمي لسمو ولي العهد.







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