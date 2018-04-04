4 وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على اسم:

– مدير الشراكات والتحالفات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

– محلل أول التدقيق الداخلي (عدد 3 وظائف): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات، علوم الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أبريل 2018م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا)







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