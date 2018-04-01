48954 مراجعًا لمستشفى أحد المسارحة بجازان في الربع الأول من العام الحالي

المواطن - نايف عقيلي- جازان

قدم مستشفى أحد المسارحة العام بمنطقة جازان خدماته خلال الربع الأول من العام الحالي لعام 2018 م لعدد 48954 مراجعًا بمختلف أقسام المستشفى .

وأوضح مدير المستشفى الأستاذ محمد بن عمران صفحي بأنه تمت معاينة 37349 مراجعًا في قسم الطوارئ ، كما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 11605 مراجعين ، وعدد المنومين بالأقسام الداخلية 401 مريض ، بينما بلغت عدد الولادات الطبيعية 225 ولادة ، وبلغ عدد العمليات التي أجريت بالمستشفى 220 عملية تنوعت بين عمليات الجراحة العامة والعظام والعيون والنساء والولادة ، وقام قسم المختبر بعمل أكثر من 49203 فحوصات مخبرية ، وبلغ عدد الوصفات الدوائية التي تم التعامل معها 38316 وصفة، إضافة الى استقبال 6634 مراجعًا بقسم الأشعة ، وبلغ عدد حالات المراجعة لقسم الخدمة الاجتماعية 2354 مراجعًا،

وبلغ عدد المستفيدين والمسجلين بقسم الطب المنزلي 346 حالة وعدد المراجعين 489 مراجعًا، وتم معاينة 435 مريضًا بقسم العلاج الطبيعي.

وأكد صفحي قيام المستشفى برصد ومتابعة حالات الدخول والخروج للمرضى وتحديد الشواغر بصفة يومية، إضافة إلى تطبيق برنامج الجودة والدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء في جميع أقسام المستشفى بما يضمن تقديم سبل الراحة وأفضل الخدمات لجميع المرضى والمراجعين.

وأشاد بتميز جميع العاملين بالمستشفى وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين بكل مهنية ، معربًا عن شكره لكل الجهود المبذولة من منسوبي المستشفى وفخره واعتزازه بالجميع ، منوهًا بمتابعة واهتمام مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي والمساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي المدير ومدير إدارة المستشفيات الأستاذ ناصر جعفري ودعمهم المتواصل لمستشفى أحد المسارحة العام مما أسهم ذلك في تطوير وتحسين جودة العمل.







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