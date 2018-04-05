5 وظائف شاغرة للجنسين لدى بداية لتمويل المنازل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بداية لتمويل المنازل بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول خدمات العملاء (للجنسين).

– مسؤول إغلاق العقود (للرجال).

– مسؤول ائتمان (للرجال).

– مسؤول إجراءات (للجنسين).

– محاسب (للجنسين).

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يوليو 2018م.

وأوضحت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا )







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