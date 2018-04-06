6 إجراءات من الصحة.. 419 حالة جرب جديدة في مكة خلال 24 ساعة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

بلغ عدد الحالات المكتشفة المصابة بداء الجرب الجلدي 394 حالة في مدارس مكة و25 حالة في الأحياء السكنية، وذلك خلال 24 ساعة ماضية من عمليات الرصد والمتابعة التي تقوم بها صحة منطقة مكة المكرمة للكشف عن الحالات بين طالبات وطلاب مدارس مكة.

وذكرت صحة مكة المكرمة أن معظم حالات الاشتباه وسط أفراد جالية آسيوية، حيث يتطلب الأمر التنسيق مع الجهات ذات العلاقة عبر إمارة منطقة مكة المكرمة لوضع برنامج توعوي مكثف لأفراد الجالية بمشاركة الشيوخ الذين شاركوا في توفيق أوضاع هذه الجالية بمختلف الأحياء التي يقطنون بها.

وبينت الصحة في مكة، في تصريحها اليوم، أنه تم زيارة مواقع سكن الحالات في الأحياء التي تتواجد بها المدارس، وتم تشخيص عدد 25 حالة جرب بمواقع سكن الحالات المبلغة، حيث تؤكد صحة مكة لجميع أهالي وقاطني وزوار مكة أن الحالات المرصودة، تمت السيطرة عليها واتخاذ الإجراءات من قبل الفرق الصحية الموفدة من الصحة في المدارس ومنازل المصابين.

وذكرت الصحة في بيانها أن الجرب من الأمراض سريعة الانتقال عن طريق التماس المباشر بين الجلد والجلد أو عن طريق الملابس الداخلية والمفارش الملوثة من قبل المصابين، لذلك فإن التواجد في الأماكن غير النظيفة والمغلقة والمزدحمة وسوء النظافة الشخصية تعد من العوامل المساعدة لانتشار المرض.

وعليه اتخذت صحة مكة عددًا من الإجراءات الصارمة تطبق من خلال فرقها الصحية والعلاجية والوقائية في التعامل مع حالات الاشتباه المبلغ عنها في المدراس والأحياء على النحو التالي:

١- الإبلاغ الفوري عن الحالات المشتبه بها على جميع المستويات.

٢- يتم تأكيد التشخيص فورًا وعمل عزل التماس للمريض لمدة ٢٤ ساعة بعد العلاج الفعال والمتوفر في جميع المرافق الصحية.

٣- استبعاد جميع المصابين في المدارس لحين شفائهم.

٤- تطهير وتعقيم الجسم والملابس والفراش والأثاث الذي استخدمه المريض لمدة ٤٨ ساعة سابقة للعلاج باستخدام دورات ساخنة من الغسالة والمجففة

٥- توعية وتثقيف المريض بأهمية النظافة الشخصية وتجنب أسباب العدوي.

٦- الاستقصاء الوبائي للمخالطين وحصرهم.

يذكر أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة الصحة العامة، وبعد التنسيق مع إدارة تعليم مكة، قامت هذا اليوم بتخصيص 79 فريقًا صحيًّا (رجال/ نساء) (كل فريق مكون من طبيب/ طبيبة وعدد اثنين من كادر التمريض) بإشراف ومتابعة إدارة الصحة العامة؛ لزيارة المدارس لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في التجمعات المدرسية وعمل مسح طبي لجميع الفصول التي بها حالات اشتباه بالمرض، حيث تم منح الحالات المشتبهة في المدارس إجازة مرضية لحين شفائهم مع منحهم العلاج اللازم، وعمل تثقيف صحي للطلاب والطالبات لتوعيتهم بأسباب المرض وطرق الوقاية منه.

كما قامت الفرق بعمل جولات استباقية توعوية للمدارس وداخل مراكزها الصحية، وتم تخصيص أرقام ساخنة تعمل خلال اليوم لتلقي البلاغات من المدارس والمنشات الأخرى.

كما تود صحة مكة المكرمة أن تطمئن أهالي مكة وزوراها بأن حالات الاشتباه التي تم حصرها تم التعامل معها ومعالجتها بالأدوية المخصصة، وهي (أقراص تعطى مرة واحدة عن طريق الفم أو كريم يدهن به الجسم، وذلك وفقًا للوزن والعمر لكل حالة) وفق النظام الطبي المتبع، كما توضح بأن للمرض فترة حضانة تمتد إلى (٢- ٣) أسابيع قبل بدء الحكة لمن لم يسبق لهم الإصابة بالمرض، لذلك يمتد ظهور الحالات حتى علاج آخر حالة ظهرت عليها الأعراض، كما يمكن أن يصاب المريض مرة أخرى بعد إصابته بـ(١- ٤) أيام بسبب استمرار ظهور الحالات. رغم العلاج، كما أن المصاب قد تستمر حالة الحكة لديه لعدة أيام أو أسابيع بعد أخذ العلاج.

وبمتابعة الوضع الصحي للحالات التي تمت مناظرتها وإعطائها العلاج اللازم سابقًا فإنه ولله الحمد تتماثل للشفاء، ولا يوجد أي حالات تنويم.







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