7 نقاط تلخص خطوة حصول AMC على أول رخصة تشغيل سينمائي بالمملكة

المواطن - الرياض

بعد حصول وزارة الثقافة والإعلام، اليوم الأربعاء، على أول رخصة تشغيل دار عرض سينمائي لشركة “إيه إم سي”، التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرًّا لها.

وترصد “المواطن” أبرز 6 نقاط تلخص الخطوة الأبرز في الترفيه بالمملكة.

1- سيسمح هذا الترخيص للشركة الرائدة في هذا القطاع، التي تعد أكبر شركة تشغيل دور عرض سينمائي في العالم، بتشغيل دور العرض السينمائي في المملكة.

2- تفتتح شركة “إيه إم سي” أول دار عرض سينمائي جديدة في العاصمة السعودية الرياض يوم 18 إبريل.

3- يتوقع أن تشكل المملكة، التي يفوق عدد سكانها 32 مليون نسمة، أغلبهم دون سن الثلاثين، أكبر سوق في المنطقة لزوار دور العرض السينمائي.

4- ينتظر أن يتم افتتاح نحو 350 دار عرض سينمائي تضم أكثر من 2500 شاشة بحلول عام 2030.

5- افتتاح دور السينما سيساعد في دعم الاقتصاد المحلي من خلال الاحتفاظ بالإنفاق الأسري محليًّا، بالإضافة إلى المساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة في المملكة.

6- يأتي دخول “إيه إم سي” إلى سوق المملكة بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، من خلال شركة التطوير والاستثمار الترفيهية المملوكة بالكامل للصندوق.

7- تتميز الخطوة المتمثلة بالسماح بدخول دور العرض السينمائي بأنها تفتح سوقًا محلية بمبيعات تذاكر سنوية قد تصل قيمتها إلى مليار دولار، وهو ما يجعل سلاسل سينمائية رائدة أخرى تحرص على دخولها، بصفتها أكبر سوق في منطقة الخليج العربي.







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