7 وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وجازان.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف المختبر ومراقبة الجودة (جازان).

– فني مختبر (جازان).

– أخصائي أول أجهزة (الجبيل).

– أخصائي ميكانيكيا (الجبيل).

– مستشار ثالث- الذكاء التنافسي (الرياض).

– أخصائي ثالث المواد الاستهلاكية (الجبيل).

– محلل أول أعمال البوليمر (الرياض).

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أبريل 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا )







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