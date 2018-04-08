8 وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى سدافكو

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير العمليات.

– محاسب مستودع.

– مهندس صيانة.

– مدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات موقع.

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس كهربائي.

– مسؤول أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

– مهندس موقع.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم 3 أبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يونيو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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