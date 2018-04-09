9 وظائف شاغرة لدى زين للاتصالات بالرياض وجدة.. وهذه الشروط

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– مستشار رئيسي عدد (وظيفتين).

– محلل أول القنوات وتطبيقات دعم الأعمال.

– محلل إدارة الأداء.

– مدير أنظمة الأمن.

– مدير الحوكمة.

– محلل أول عمليات المشتريات.

– مسؤول إدارة المناقصات والموردين.

– محلل خدمات الموارد البشرية.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أبريل 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا)







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