التعليم تكشف عن التوزيع الجغرافي لاحتياج التعيين على الوظائف التعليمية

المواطن - الرياض

كشفت وزارة التعليم عن التوزيع الجغرافي لاحتياج التعيين على الوظائف التعليمية للمعلمات، والذي يبدأ اليوم الاثنين ويستمر حتى 29 من رمضان الجاري.

ويمكن معرفة التوزيع الجغرافي من هنا

وأعلنت وزارة التعليم عن فتح التقديم للمواطنين والمواطنات، ممن تتوفر لديهم الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، وذلك من الحاصلين والحاصلات على الدرجة الجامعية من الجامعات أو الكليات المعتمدة داخل المملكة وخارجها، وسيكون التقديم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية هنا

وذكر ذلك المتحدث الرسمي باسم ووزارة التعليم، مبارك العصيمي، الذي أشار إلى أن إعلان الوزارة للتقديم يأتي بعد أن تم تمكين الوزارة من فتح النظام للتقديم على الوظائف التعليمية، مضيفًا أن التقديم سيكون للنساء الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الاثنين الموافق 30/ 9/ 1439هـ، وينتهي الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 29/ 9/ 1439هـ، فيما سيفتح النظام للرجال الساعة التاسعة صباحًا يوم الاثنين الموافق 4/ 10 1439هـ، وينتهي الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الأحد الموافق 10/ 10/ 1439هـ.

وكشف المتحدث الرسمي أن إجمالي الوظائف المتوقعة بلغ 9817 وظيفة، منها 4882 للرجال و4935 للنساء، مشيرًا إلى أن الترشيح النهائي سيكون بحسب الاحتياج الفعلي الذي سيتحدد في ضوء ما ستسفر عنه حركة المتقاعدين السنوية والترتيبات التنظيمية المتعلقة بالمدارس.

وأكد العصيمي على ضرورة تحقق عدد من الشروط في المتقدمين للوظيفة التعليمية وهي الحصول على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة، واجتياز اختبار كفايات المعلمين والمعلمات بقسميه العام والتخصصي، ومناسبة الدرجة العلمية والتخصص المواد التعليمية المعلنة، إضافة إلى قرار معادلة من وزارة التعليم للمؤهلات العلمية التي من خارج المملكة، وألا يشغل المتقدم وظيفة رسمية مستوى دخولها موازٍ للدرجة العلمية الحاصل عليها.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أن وزارة التعليم تستهدف في إعلانها الأول، حملة مؤهل البكالوريوس التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة، وحملة مؤهل البكالوريوس غير التربوي المنتظمين، والحاصلين على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية، وكذلك حملة مؤهل البكالوريوس غير التربوي المنتظمين من الجامعات أو الكليات المعتمدة، إضافة إلى حملة مؤهل البكالوريوس الجامعي المنتسبين الحاصلين على الدبلوم التربوي، وأوضح أن الترشيح سيكون وفق الأولوية لحملة البكالوريوس التربوي المنتظمين ثم حملة البكالوريوس غير التربوي ويليهم حملك البكالوريوس التربويين بنظام الانتساب.

وفي ختام تصريحه أكد المتحدث الرسمي أهمية الالتزام بالمواعيد والأوقات المحددة ومتابعة الوسائل الإعلامية الرسمية لوزارة التعليم والجهات المختصة التي سيعلن من خلالها نتائج الترشيح من أجل استكمال إجراءات التعيين بإذن الله، متمنيًا للجميع التوفيق.

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