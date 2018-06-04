الرئيس اليمني: أيادي المملكة بيضاء تجاه اليمن والمشروع الإيراني خراب

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي: إن أيادي المملكة العربية السعودية بيضاء تجاه اليمن حاملة الإغاثة والتنمية والدعم السخي، مشيرًا بالمقابل إلى أن المشروع الإيراني لا يحمل معه غير الخراب والدمار وصواعق الموت للشعب اليمني.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليمني، بمستشاريه أطلعهم خلاله على نتائج لقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخرًا في مدينة جدة.
وأكد الرئيس اليمني، أن اللقاءين أسفرا عن جملة من التفاهمات والنقاط تصب في نصرة ونهضة الشعب اليمني، مضيفًا أن اللقاءين أكدا أيضًا عمق العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأطلع هادي، مستشاريه- وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية- على جهوده المبذولة نحو السلام، مؤكدًا موقف اليمن الداعم للسلام المرتكز على المرجعيات الثلاث.
وأوضح الرئيس اليمني أن بشائر النصر تلوح في الأفق، حيث كانت البداية عدن وستكون الخاتمة في العاصمة صنعاء بعد تطهير الحديدة وتعز من الميليشيا ومشروعهم الظلامي البغيض.
وأشاد في هذا الصدد بالملاحم البطولية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الساحل الغربي وصولًا للحديدة، بدعم وإسناد من دول التحالف العربي بقيادة المملكة.مختارات