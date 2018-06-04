الرئيس اليمني: أيادي المملكة بيضاء تجاه اليمن والمشروع الإيراني خراب

المواطن - واس

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي: إن أيادي المملكة العربية السعودية ‏بيضاء تجاه اليمن حاملة الإغاثة والتنمية ‏والدعم السخي، مشيرًا بالمقابل إلى أن المشروع ‏الإيراني لا يحمل معه غير الخراب والدمار ‏وصواعق الموت للشعب اليمني.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليمني، بمستشاريه أطلعهم خلاله على نتائج لقائه خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخرًا في مدينة جدة.

وأكد الرئيس اليمني، أن اللقاءين أسفرا عن جملة من التفاهمات والنقاط ‏تصب في نصرة ونهضة الشعب اليمني، مضيفًا أن اللقاءين أكدا أيضًا ‏عمق العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأطلع هادي، مستشاريه- وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية- على جهوده المبذولة نحو السلام، مؤكدًا موقف اليمن الداعم ‏للسلام ‏المرتكز على المرجعيات الثلاث.

وأوضح الرئيس اليمني أن بشائر النصر تلوح في الأفق، حيث كانت البداية عدن وستكون ‏الخاتمة ‏في العاصمة صنعاء بعد تطهير الحديدة وتعز من الميليشيا ومشروعهم ‏الظلامي ‏البغيض.

وأشاد في هذا الصدد بالملاحم البطولية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الساحل ‏الغربي ‏وصولًا للحديدة، بدعم وإسناد من دول التحالف العربي بقيادة المملكة.

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