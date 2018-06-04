الروس قد يساعدون نجم ألمانيا على تحقيق حلمه

المواطن - محمد سمعه

يأمل اللاعب الألماني توماس مولر، نجم بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، في تخطي رقم مواطنه ميروسلاف كلوزة حتى يُصبح الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وسجل توماس مولر 10 أهداف في بطولة كأس العالم، بينما سجل ميروسلاف كلوزة 16 هدفًا.

ويريد توماس مولر إحراز 7 أهداف في بطولة كأس العالم في روسيا صيف العام الحالي ليتخطى رقم مواطنه ميروسلاف كلوزة خلال الفترة المقبلة.

وكان مولر تُوج مع منتخب ألمانيا ببطولة كأس العالم عام 2014 للمرة الرابعة في تاريخ الماكينات بعد الفوز على المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية بهدف دون رد.

يذكر أن منتخب ألمانيا يتواجد في المجموعة السادسة، والتي تضم منتخبات “المكسيك، كوريا الجنوبية، المنتخب السويدي”.

سيخوض منتخب ألمانيا المباراة الأولى له في كأس العالم أمام منتخب المكسيك في السابع عشر من شهر يونيو الجاري.

وكان منتخب ألمانيا خسر من منتخب النمسا وديًّا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت في النمسا أول أمس السبت.

ويستعد المنتخب الألماني لمواجهة المنتخب السعودي وديًّا يوم الجمعة المقبل في مدينة ليفركوزن، في التجربة الأخيرة للمنتخبين قبل خوض غمار المنافسة في بطولة كأس العالم بروسيا.

وسبق للمنتخب الألماني الفوز على المنتخب السعودي في مونديال 2002 بثمانية أهداف دون رد، في مباراة كانت أقيمت في مرحلة دور المجموعات.

ووقتها كان يدرب الأخضر، المدرب الوطني ناصر الجوهر، والذي خرج مع الأخضر من الدور الأول.

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