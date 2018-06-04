تجاوبًا مع “المواطن”.. إزالة عمود إنارة هدد حياة المارة في طريق جازان – المسارحة

المواطن - علي شيبان - جازان

تجاوبت بلدية “المضايا” بجازان مع ما نشرته “المواطن” بعنوان “بالفيديو والصور…عمود إنارة يهدد حياة المارة في طريق جازان- المسارحة المنشور بتاريخ 2/ 6/ 2018.

وسلط التقرير الضوء على معاناة المواطنين والمقيمين من أحد أعمدة الإنارة مقابل قرية “العلولية”، والذي يهدد حياة المارة في طريق جازان- المسارحة وكاد أن يسقط.

وأشاد الأهالي بدور “المواطن” في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤول، وأيضًا التفاعل السريع من قبل بلدية “المضايا” في فترة قصيرة من نشر الخبر، مثمنين هذا التفاعل السريع.

ومن جانبهم، قدم أهالي القرية شكرهم وتقديرهم عبر “المواطن” لبلدية المضايا وعلى رأسهم المهندس رمزي دغريري، مثمنين جهودهم في خدمة المواطنين والمقيمين بالمنطقة.

وأوضح المهندس رمزي دغريري، في تصريحات إلى “المواطن“، أنه من المؤكد وجود جهود تبدل لمعالجة مثل هذه الظواهر والحوادث أيضًا، مشددًا على أن الأمر يحتاج إلى ضبط المتسببين وتكلفيهم وبشكل سريع لمراجعة البلدية لتصحيح الوضع، وأن أعمدة الإنارة أصبحت معرضة للحوادث يوميًّا.

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