تراحم جازان توزع كسوة العيد لأسر السجناء

المواطن - علي شيبان - جازان

بمبادرة من فاعل خير بمدينة جازان بدأت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم”، صباح أمس، في توزيع كسوة العيد لأسر النزلاء والنزيلات السعوديين ذوي المحكوميات الطويلة مساهمة من اللجنة في التخفيف من معاناتهم وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم بمناسبة عيد الفطر السعيد.

ووفقًا لمديرة القسم النسائي المكلفة خديجة بنت الحسين النعمي فإن برنامج الكسوة يشمل 150 أسرة من مدينة جازان ومختلف محافظات المنطقة ويتم الصرف بموجب كوبونات بالتنسيق مع أحد المراكز التجارية قيمة كل منها 300 إلى 500 ريال لكل أسرة تبعًا لعدد أفرادها بقيمة إجمالية 60 ألف ريال.

وأشارت النعمي إلى أن اللجنة انتهت الأسبوع الماضي من توزيع 150 سلة غذائية لأسر النزلاء تحتوي كل منها على المواد الأساسية ومتطلبات شهر رمضان المبارك.

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