تربية أبها تختتم عيال المجد الرياضية الرمضانية

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

اختتمت منافسات البطولة الرياضية الرمضانية، التي تنظمها دار التربية الاجتماعية للبنين ومؤسسة التربية النموذجية بأبها، تحت شعار “عيال المجد”، وذلك برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير.

وحضر الحفل رجل الأعمال سعيد بن عفتان الداعم للدورة، حيث تأتي هذه الدورة بمتابعة من مدير الدار خالد باقدامة.

وانتهت المباراة بفوز فريق دار الملاحظة بأبها الذي تميز خلال الدورة الرياضية الرمضانية.

وتهدف الدورة في المقام الأول إلى دمج الأبناء الأيتام ومنسوبي فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير، كما تأتي ضمن البرامج والأنشطة والفعاليات الموجهة لهذه الفئة بهدف إسعادهم وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

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