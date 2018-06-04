حكايات المونديال .. معاناة رونالدو واقترابه من الموت أهديا فرنسا اللقب الذهبي

المواطن - محمد سمعه

صارع النجم البرازيلي رونالدو، لاعب ريال مدريد ومنتخب البرازيل السابق الموت، وذلك قبل مواجهة المنتخب الفرنسي في نهائي كأس العالم عام 1998 في باريس.

وخلال فترة التسعينات تألق رونالدو بشكل كبير مع نادي أيندهوفن الهولندي وفريق إنتر ميلان، مما جعله مرشحًا بقوة لقيادة هجوم المنتخب البرازيلي في مونديال فرنسا.

وتحدث رونالدو عن الحالة الغريبة التي انتابته قبل نهائي مونديال 98 حيث قال: لقد قررت الحصول على راحة بعد تناول وجبة الغداء وهذا الشيء الوحيد، والذي أتذكره قبل الذهاب إلى النوم ثم اكتشفت أن الطبيب جاء لي ولم يخبرني بما حدث.

وأضاف رونالدو: ليوناردو جاء وأخبرني في حديقة فندق الإقامة أنني لن ألعب نهائي مونديال 1998، صُعقت ثم أثبتت الفحوصات الطبية كأن شيئًا لم يحدث ومن ثم حصلت على الضوء الأخضر للعب أمام فرنسا.

وقال بعض اللاعبين البرازيليين أن طبيب منتخب راقصي السامبا ليديو توليدو وجد رونالدو يتنفس بصعوبة ويخرج زبدًا من فمه وكان في وعيه.

وذكرت قناة برازيلية تُدعى TV GLOBO أن سيب بلاتر رئيس الفيفا في ذلك الوقت وعد الفرنسيين بالفوز بمونديال 1998 عن طريق بيع المنتخب البرازيلي للقب وبمقابل مادي قدره 23 مليون دولار أميركي، مع إعطاء البرازيل الفرصة للفوز بمونديال 2002 في كوريا واليابان.

وكانت مباراة نهائي 1998 انتهت بفوز المنتخب الفرنسي بثلاثية دون رد ضد المنتخب البرازيلي بحضور رئيس فرنسا في ذلك الوقت جاك شيراك.

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