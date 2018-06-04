حورية فرغلي تتخلص من أزمتها بعد جراحة ناجحة

المواطن - القاهرة

خطفت الفنانة المصرية حورية فرغلي الأنظار في ظهورها الأول بعد خضوعها لعملية تجميل في أنفها، وذلك خلال حضورها حفل سحور يوم أمس الأحد.

وكانت حورية فرغلي تعاني منذ فترة طويلة من مشكلة في التنفس أجرت على إثرها عددًا من عمليات التجميل في أنفها دون جدوى، وذلك بعد أن أصيبت جراء حادث، حيث سقطت من على الحصان.

وحورية فرغلي من مواليد 18 أكتوبر 1977، وهي ولدت وعاشت في الإمارات ثم عادت إلى بلدها مصر في عام 2009.

وحصلت حورية فرغلي على لقب ملكة جمال مصر عام 2002، إلا أنها تنازلت عنه بعد ذلك لوصيفتها نور السمري، كما مثلت حورية فرغلي منتخب الإمارات للفروسية.

واتجهت حورية فرغلي إلى التمثيل بعام 2010 وشاركت ببطولة عدد من المسلسلات والأعمال السينمائية، وكانت أول بطولة لها في التلفزيون من خلال مسلسل ساحرة الجنوب.

ومثلت حورية فرغلي في مسلسلات “الشوارع الخلفية، والحالة ج، ودوران شبرا، وحكايات بنات، وسيدنا السيد، والمنتقم، وبدون ذكر أسماء، ودكتور أمراض نسا، وساحرة الجنوب”.

أما أفلام حورية فرغلي فهي: “كف القمر، ورد فعل، وحلم عزيز، وكلمني شكرًا، وعبده موتة، ونظرية عمتي، وقلب الأسد، والقشاش، ومصور قتيل، وديكور، وسالم أبو أخته، وكيلو بامية، وطلق صناعي”.

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