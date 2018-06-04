رئيس الشيوخ متهم بالسطو على 6 مصارف وقتل 33 شخصًا

المواطن - متابعة

استجوبت الشرطة النيجيرية، أمس الأحد، رئيس مجلس الشيوخ بعدما أفاد أفراد في عصابة إجرامية بتورطه في عمليات سطو على مصارف أسفرت عن مقتل 33 شخصًا.

ويرأس بوكولا ساراكي مجلس الشيوخ النيجيري، وهو ثالث المناصب أهمية في الدولة، وشغل بين 2003 و2011 منصب حاكم ولاية كوارة، حيث حصلت عمليات السطو في وضح النهار في وسط مدينة أوفة في 5 إبريل الماضي.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الوطنيةن، جيموه موشود، أنه تم توقيف 22 مشتبهًا بهم على خلفية عمليات السطو على 6 مصارف في أوفة، بينهم 5 من زعماء العصابة أشاروا إلى تورط ساراكي.

وقال موشود في بيان: إن “قوات الشرطة النيجيرية استدعت رئيس مجلس الشيوخ السناتور بوكولا ساراكي… للرد على اتهامات طاولته في اعترافات زعماء العصابة الخمسة”.

وأوضح المتحدث أن زعماء العصابة اعترفوا بأنهم يعملون لدى ساراكي في “البلطجة السياسية تحت اسم حركة التحرير الشبابية” المعروفة باسم “غود بويز”.

وتابع المتحدث: إنهم “أقروا واعترفوا بأن رئيس مجلس الشيوخ السناتور بوكولا ساراكي وحاكم ولاية كوارة الحاج عبدالفتاح أحمد يزودانهم بالأسلحة والمال والسيارات”.

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