رسميًّا .. القائمة النهائية للصقور الخضر استعدادًا للمونديال الروسي

رسميًّا .. القائمة النهائية للصقور الخضر استعدادًا للمونديال الروسي

2018/06/04
الساعة 3:32 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أعلن المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، قائمة الأخضر النهائية لمونديال روسيا 2018.

وجاءت قائمة الأخضر مكونة من:

في حراسة المرمى: ياسر المسيليم، عبدالله المعيوف، محمد العويس.

في خط الدفاع: منصور الحربي، ياسر الشهراني، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، معتز هوساوي، علي البليهي.

في خط الوسط: محمد البريك، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالله الخيبري، حسين المقهوي، عبدالملك الخيبري، هتان باهبري، سالم الدوسري، تيسير الجاسم، يحيى الشهري.

في خط الهجوم: محمد السهلاوي، فهد المولد، محمد السهلاوي.

وكان بيتزي استبعد كلًّا من “عساف القرني، محمد الكويكبي، سعيد المولد، نواف العابد، محمد جحفلي”.

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