رسميًّا .. القائمة النهائية للصقور الخضر استعدادًا للمونديال الروسي

المواطن - محمد سمعه
أعلن المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، قائمة الأخضر النهائية لمونديال روسيا 2018.
وجاءت قائمة الأخضر مكونة من:
في حراسة المرمى: ياسر المسيليم، عبدالله المعيوف، محمد العويس.
في خط الدفاع: منصور الحربي، ياسر الشهراني، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، معتز هوساوي، علي البليهي.
في خط الوسط: محمد البريك، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالله الخيبري، حسين المقهوي، عبدالملك الخيبري، هتان باهبري، سالم الدوسري، تيسير الجاسم، يحيى الشهري.
في خط الهجوم: محمد السهلاوي، فهد المولد، محمد السهلاوي.
وكان بيتزي استبعد كلًّا من “عساف القرني، محمد الكويكبي، سعيد المولد، نواف العابد، محمد جحفلي”.
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