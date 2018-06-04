شاهد بالفيديو .. الساعات السويسرية تُنبه الإسبان بتعادل مخيب وديًّا

المواطن - محمد سمعه

سقط المنتخب الإسباني في فخ التعادل الإيجابي أمام منتخب سويسرا بهدف لكل فريق، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم صيف العام الحالي في روسيا.

وكان اللاعب أودريزولا هو من سجل الهدف الأول للمنتخب الإسباني في الدقيقة الـ29 بعد تمريرة متقنة من زميله دافيد سيلفا.

وواصل المنتخب الإسباني ضغطه بقوة، وذلك من أجل محاولة تسجيل الهدف الثاني، ولكن دون جدوى.

وفي الشوط الثاني ضغط منتخب سويسرا بقوة حتى تمكن اللاعب ريكاردو رودريغيز من تسجيل هدف التعادل للمنتخب السويسري في الدقيقة الـ62.

لم يحدث أي جديد في المباراة حتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

يذكر أن منتخب إسبانيا يتواجد في المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم والتي تضم منتخبات “البرتغال، إيران، المغرب”.

أما المنتخب السويسري فيتواجد في المجموعة الخامسة، والتي تضم منتخبات “كوستاريكا، البرازيل، صربيا”.

سيواجه منتخب إسبانيا في مباراته الأولى في كأس العالم جاره المنتخب البرتغالي يوم 15 يونيو الجاري، بينما سيتقابل منتخب سويسرا مع المنتخب البرازيلي في السابع عشر من يونيو الجاري.

يذكر أن منتخب إسبانيا كان تُوج بلقب كأس العالم في عام 2010 بجنوب إفريقيا بعد الفوز على المنتخب الهولندي في المباراة النهائية بهدف دون رد، سجله النجم أندريس إنييستا نجم نادي برشلونة الإسباني السابق.

فاز منتخب إسبانيا بلقب أمم أوروبا في عام 2012 بعد الفوز على المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية برباعية دون رد.

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