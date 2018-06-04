مصر.. محمد السويدي يطالب القطاع الخاص بزيادة الرواتب ويقدم حلًّا لأزمة الموازنة

المواطن - عبدالرحمن دياب - القاهرة

شدد النائب البرلماني المصري محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، الحاصل على الأغلبية البرلمانية، على ضرورة أن يمنح القطاع الخاص في مصر العاملين زيادة جديدة في الرواتب، بالتوازي مع العلاوة الجديدة التي ستمنحها الحكومة للعاملين في شهر يوليو المقبل.

وأوضح محمد السويدي في كلمة له بالجلسة العامة في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، أن الموازنة الجديدة للدولة بها “مرض” وهو خدمة الدين التي تستهلك نحو 60% من العائد بالموازنة.

ولفت محمد السويدي إلى أن الاستحقاقات الدستورية كلها منفذة بالموازنة، وأنه يوجد خطوات تم اتخاذها نحو إعادة هيكلة الجهاز الإداري ولكنها بطيئة.

وأكد محمد السويدي أنه يجب تسجيل العقارات غير المسجلة في مصر، خصوصًا وأن نسبة العقارات المسجلة 7% فقط.

وتحدث محمد السويدي عن ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، موضحًا أنه حديث بدون نتيجة بسبب أن الحكومة لا تجتمع سويًّا لحل هذه المشكلة.

ورأى محمد السويدي أن العلاقة بين المالك والمستأجر من الأمور الهامة في مصر، خاصةً وأن هناك 6.5 مليون شقة مغلقة، بالإضافة إلى التصالح في مخالفات البناء الموحد التي يمكن أن توفر موارد جديدة لموازنة الدولة.

وفي سياق آخر، اعترض النائب محمد السويدي على ما نشرته إحدى الصحف القومية، بشأن فرض السيطرة على النواب، من خلال بعض الأحزاب التي تُشكَّل حاليًّا.

ولفت محمد السويدي إلى أن تشكيل الأحزاب هو حق أصيل للجميع، ولكن عندما يذكر أن البرلمان تُفرَض السيطرة على نوابه، فهو أمر غير مقبول.

وقال محمد السويدي: إن ذلك الأمر مرفوض أن يصدر من جريدة قومية، ويرفضها جميع النواب، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجريدة القومية، حيث إن فرض السيطرة على النواب يعني فرض السيطرة على الشعب المصري، وهو غير مقبول.

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