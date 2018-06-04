نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الرقيب أول سحاري

المواطن - علي شيبان - جازان

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، أمس الأحد، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد رقيب أول يوسف بن حسين سحاري، أحد منسوبي قوة جازان، الذي استشهد دفاعًا عن الوطن في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وعبّر محمد بن عبدالعزيز عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

فيديو .. ناصر القصبي ردًا على الفوزان : كيف تجرأت وتتهمنا بالدعوة للزنا

تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن