%193 زيادة في مناولة البضائع بميناء ينبع التجاري

المواطن - واس

حقق ميناء ينبع التجاري رقمًا قياسيًا جديدًا من خلال مناولته 413,824 ألف طن من مختلف أنواع البضائع العامة، وذلك خلال شهر يوليو 2018م مقارنة بـ 141,066 ألف طن لذات الفترة من شهر يوليو 2017م بزيادة غير مسبوقة قدرها 193%.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار معدلات غير مسبوقة للمناولة كثمرة لجهود إدارة الميناء النوعية لتعزيز القدرة التشغيلية بعد انتهاء المشاريع التطويرية بالميناء في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ “موانئ” نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

ويتطلع الميناء إلى الاستمرار في تحقيق إنجازات جديدة من خلال استقطاب خطوط ملاحية، لتواكب ما يشهده من نقلة نوعية على مختلف الأصعدة وإبراز موقعه الاقتصادي في المنطقة.

يذكر أنه يتوفر بميناء ينبع التجاري عدة محطات لمناولة البضائع العامة والسائبة والزيوت وتصدير الإسمنت، بالإضافة لمحطة الركاب، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء أكثر من 13.5 مليون طن التي سيكون لها الأثر البالغ لاستقبال مختلف أنواع البضائع.