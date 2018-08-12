آخرهم ابو بكر فينسنت .. الدوري السعودي يتمتع بذكاء خارق

المواطن - محمد سمعه

لا تزال الإثارة والمتعة تزداد قبل أيام من انطلاق الدوري السعودي للنجوم في موسمه الجديد 2018- 2019، حيث ذُكر أن نادي الهلال مهتم بالتعاقد مع المهاجم الكاميروني ابو بكر فينسنت.

ويرغب الهلال في التعاقد مع المهاجم ابو بكر فينسنت، لتعزيز الخط الأمامي على الرغم من التعاقد مع اللاعب البيروفي أندري كاريلو نجم نادي بنفيكا البرتغالي في فترة الانتقالات الصيفية.

وفي حال انضم اللاعب ابو بكر فينسنت إلى نادي الهلال بشكل رسمي، فهذا سيثبت أن الدوري السعودي باحترافيته العالية وبذكائه الخارق نجح في ضم العديد من النجوم المعروفين في عالم كرة القدم الأوروبية.

وقبل الحديث عن اهتمام الهلال بالتعاقد مع اللاعب ابو بكر فينسنت، سبق لنادي النصر أن أعلن تعاقده مع المهاجم النيجيري أحمد موسى من صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

كما أن النادي الأهلي تعاقد مع لاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس من الدوري المكسيكي، وتعاقد النصر أيضًا مع اللاعب المغربي نور الدين مرابط، مما دفع التقارير الصحافية لترشيح اسم اللاعب ابو بكر فينسنت للانتقال للدوري السعودي قبل انطلاقه.

ولا شك أن الدوري السعودي هو أفضل دوري عربي لكرة القدم في منطقة الوطن العربي، بسبب قوة التنافس بين أكثر من فريق على اللقب، بجانب جودة بث المباريات وجودة الملاعب والتي تُقام عليها اللقاءات، مما يستقطب أنظار الكثير من اللاعبين الأفارقة مثل ابو بكر فينسنت وآخرين للتألق في المملكة.

وكان اللاعب الكاميروني ابو بكر فينسنت تألق مع نادي بيشكتاش التركي في الفترة الماضية، عندما لعب له على سبيل الإعارة من صفوف نادي بورتو البرتغالي.

كما أن ابو بكر فينسنت ساهم في فوز منتخب الكاميرون ببطولة كأس الأمم الإفريقية في فبراير من عام 2017، حيث سجل هدفًا في شباك المنتخب المصري في المباراة النهائية.

وفي حال لم ينجح الهلال في ضم ابو بكر فينسنت، فإن الزعيم سيحدد بدائل أخرى لضم أحدهم قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.