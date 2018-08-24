آخر أعمال أيام التشريق وكيفية وداع المسجد الحرام

المواطن - واس

عرّفت وزارة الحج والعمرة حجاج بيت الله الحرام بآخر أعمال أيام التشريق وطواف الوداع

جاء ذلك في رسالتين توعويتين وجهتمها لضيوف الرحمن اليوم ، وهي :

أخي الحاج.. أختي الحاجة

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : “خذوا عنّي مناسككم”

أيام التشريق :

في اليوم الثالث عشر يفعل الحاج كما فعل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيرمي الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ولا بد من مراعاة هذا الترتيب ، فيرميهن بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة .

ويسن له أن يدعو عند الجمرتين الصغرى والوسطى ، ويكون وقت الرمي بعد الزوال إلى آخر الليل .

أخي الحاج.. أختي الحاجة

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : “خذوا عنّي مناسككم”

طواف الوداع :

يطوف الحاج طواف الوداع بعد انتهائه من مناسك الحج كلها ، وعليه أن يخرج من مكة بعد ذلك ولا يتأخر إلا لحاجة ، عن ابن عباس قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ” أخرجه مسلم “.

يذكر أن الرسائل التوعوية الموجهة لضيوف الرحمن أطلقتها وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية عبر موقعها الإلكتروني، (هنا) ، وحساباتها الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى مختلف وسائل الإعلام المحلية، والإقليمية، والدولية، وبعدة لغات هي : العربية، الإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والصينية، والفارسية، ليتم نقلها عبر تصاميم أنفوجرافيك احترافية تتكامل في مضمونها مع جهود قطاعات الدولة التي تخدم حج هذا العام كل في مجال تخصصه.