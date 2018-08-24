آخر أعمال أيام التشريق وكيفية وداع المسجد الحرام

عرّفت وزارة الحج والعمرة حجاج بيت الله الحرام بآخر أعمال أيام التشريق وطواف الوداع
جاء ذلك في رسالتين توعويتين وجهتمها لضيوف الرحمن اليوم ، وهي :
أخي الحاج.. أختي الحاجة
قال الرسول صلى الله عليه وسلم : “خذوا عنّي مناسككم”
أيام التشريق :
في اليوم الثالث عشر يفعل الحاج كما فعل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيرمي الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ولا بد من مراعاة هذا الترتيب ، فيرميهن بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة .
ويسن له أن يدعو عند الجمرتين الصغرى والوسطى ، ويكون وقت الرمي بعد الزوال إلى آخر الليل .
أخي الحاج.. أختي الحاجة
قال الرسول صلى الله عليه وسلم : “خذوا عنّي مناسككم”
طواف الوداع :
يطوف الحاج طواف الوداع بعد انتهائه من مناسك الحج كلها ، وعليه أن يخرج من مكة بعد ذلك ولا يتأخر إلا لحاجة ، عن ابن عباس قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ” أخرجه مسلم “.
يذكر أن الرسائل التوعوية الموجهة لضيوف الرحمن أطلقتها وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية عبر موقعها الإلكتروني، (هنا) ، وحساباتها الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى مختلف وسائل الإعلام المحلية، والإقليمية، والدولية، وبعدة لغات هي : العربية، الإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والصينية، والفارسية، ليتم نقلها عبر تصاميم أنفوجرافيك احترافية تتكامل في مضمونها مع جهود قطاعات الدولة التي تخدم حج هذا العام كل في مجال تخصصه.
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عرّفت وزارة الحج والعمرة حجاج بيت الله الحرام بآخر أعمال أيام التشريق وطواف الوداع