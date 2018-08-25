آرسنال ضد وست هام .. المدفعجية ينتفضون ويتذوقون طعم الانتصار الأول

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بفوز الجانرز بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2018- 2019.

وضغط نادي وست هام يونايتد منذ بداية الشوط الأول، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في المباراة، حيث تمكن النادي اللندني من افتتاح النتيجة عبر نجمه النمساوي أرناتوفيتش في الدقيقة الخامسة والعشرين بطريقة جميلة.

وسعى آرسنال بعد ذلك لتسجيل هدف التعادل، حيث تمكن اللاعب الإسباني ناتشو مونريال من افتتاح أهداف آرسنال في المباراة، حيث سجل هدف التعادل للجانرز بالدقيقة الـ30 بطريقة جميلة.

ولم يحدث أي جديد حتى انتهى الشوط الأول من مباراة آرسنال ووست هام بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من المباراة كثف نادي آرسنال هجماته، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، حيث تمكن اللاعب الفرنسي عيسى ديوب لاعب وست هام من تسجيل هدف التقدم لآرسنال في الدقيقة السبعين بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الجانرز.

ووسط محاولات وست هام لتسجيل هدف التعادل، تمكن نادي آرسنال من إضافة الهدف الثالث عبر مهاجمه الإنجليزي داني ويلبيك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

انتهت المباراة بفوز آرسنال بثلاثية مقابل هدف، ليحقق الجانرز أول انتصار له في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي تحت قيادة المدرب أوناي إيمري.