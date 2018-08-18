آل الشيخ: الملك سلمان خدم القضية الفلسطينية منذ عشرات السنين

المواطن - مكة المكرمة

التقى اليوم السبت، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بضيوف خادم الحرمين الشريفين من أسر وذوي شهداء فلسطين ومصر.

وتفقد الوزير في أثناء زيارته مقار سكن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، ووقف على جاهزية اللجان العاملة بالبرنامج، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للضيوف تحقيقًا لتطلعات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

وأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تبذل جهود كبيرة لتسهيل وصول حجاج بيت الله الحرام من الشعب الفلسطيني للأراضي المقدسة، وتعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجه الحجاج للوصول للأراضي السعودية لأداء فريضة الحج.

وقال معاليه ” إن هذه الجهود تبدأ من لحظة استعداد الحجاج من ضيوف خادم الحرمين لمغادرة الأراضي الفلسطينية وحتى وصولهم للمملكة حيث تقدم لهم كافة الخدمات التي تيسر لهم أداء الفريضة في يسر وسهولة بدء من الاستقبال والسكن المجهز بأحدث التجهيزات ووسائل النقل الحديثة وتوفير كل ما يحتاجونه من رعاية حتى إكمال شعيرتهم وعودتهم إلى بلادهم”.

وأضاف: “إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يولي القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المناضل الصابر جل اهتمامه منذ عشرات السنين، واستمر ذلك الاهتمام حتى تولى – حفظه الله – مقاليد الحكم”.

وأبان “آل الشيخ” أن هناك عملاً دؤوباً ومتواصلاً وتوجيهاً ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لخدمة ضيوف الرحمن من بقاع الأرض كافة، مؤكداً على الجاهزية الكاملة لجميع أجهزة الدولة وتسخير إمكانياتها كافة من خلال عمل متكامل ومنظم لخدمة ضيوف وحجاج بيت الله الحرام.