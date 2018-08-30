آل الشيخ: توجيه ولي العهد واضح بالنقل المجاني.. واحترام عقد STC

المواطن - مروة نبيل

شدد رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، طالبه بضرورة احترام العقد المبرم مع شركة STC من قِبل الهيئة والاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقال تركي آل الشيخ خلال تصريحاته لقناة 24 الرياضية: “توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واضح وصريح ومكرمة منه، وهو التشديد على نقل الدوري على القناة السعودية الرياضية مجانًا وبجودة تليق بالمشاهد السعودي”.

وعن تأخر شركة STC في الإعلان عن تفاصيل بث النسخة الجديدة من الدوري السعودي، علق تركي آل الشيخ قائلًا: “الله يهدي الإخوان في STC تأخروا في شرح موضوع النقل وتوضيحه ونعذرهم؛ لأن تجربة بهذا الحجم جديدة عليهم”.

وتابع تركي آل الشيخ تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “رفعت موضوع النقل لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجاءنا التوجيه الكريم وكان نصه حالًا”.