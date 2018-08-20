آل الشيخ: طاعة ولاة الأمور له أثر عظيم في حفظ النظام العام

المواطن - مكة المكرمة

قال إمام وخطيب المسجد النبوي وخطيب يوم عرفة الدكتور الشيخ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ في خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة إن مما أمر به الشرع مما له صلة بالأخلاق طاعة ولاة الأمور، لما له من أثر عظيم لحفظ النظام العام، قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ}.

وأضاف آل الشيخ “يجب أن تلتزم الأمة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتجتمع تحت لواء قادتها وولاتها بعيدة عن المنازعات، مؤدية للواجبات ومنتهية عن المخالفات، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر.

فكانت بذلك خير أمة أخرجت للناس، فتنال ما وعد الله به من النصر والرزق والخير والاجتماع بعيداً عن لوثات الفتن ودعاتها معهما تلونوا وتقلبوا.