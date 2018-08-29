آل الشيخ: على STC توضيح كيفية عرض مباريات الدوري .. غير معقول الناس تبي تفهم

المواطن - الرياض

طالب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، شركة الاتصالات السعودية STC بضرورة عقد اجتماع عاجل غدًا الأربعاء؛ وذلك لتوضيح طريقة النقل التلفزيوني لمباريات الدوري السعودي في الموسم الجديد.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: على STC غدًا وبشكل عاجل عقد مؤتمر توضح فيه طريقة النقل التلفزيوني، غير معقول بقي 48 ساعة والناس تبي تفهم، ويجب أن يكون هناك وسيلة مجانية وبدون تأخير للمشاهدة.

وكان الجمهور السعودي على “تويتر” أبدى استياءه من التأخر في الإعلان عن كيفية النقل التلفزيوني لمباريات الدوري السعودي للموسم الجديد.

يذكر أن جماهير الكرة السعودية كانت أعربت عن قلقها من وجود احتمالية لتشفير مباريات الدوري السعودي للموسم الجديد.