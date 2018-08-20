آل الشيخ في خطبة عرفة: الإسلام يحفظ المصالح ويدرأ المفاسد ويدعو إلى عمارة الكون

المواطن - مكة المكرمة

قال إمام وخطيب المسجد النبوي وخطيب يوم عرفة الدكتور الشيخ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ في خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة: إن صورة الإسلام الحقيقية تشتمل على أعلى الأخلاق وأحسن التعاملات.

وأضاف أن الإسلام يحفظ المصالح ويدرأ المفاسد ويدعو إلى عمارة الكون ونفع الخلق، كما حث على الإحسان والبر بالوالدين وكذلك الإحسان إلى الزوجة اقتداء بوصية النبي “استوصوا بالنساء خيراً”.

وتابع آل الشيخ “لن تتمكن أمة من تشكيل مواطنين صالحين إلا في زراعة الأخلاق في نفوسهم، كما حذر من الشقاق ودعاة الفتن، ودعا إلى الاتحاد ونبذ الشقاق والخلاف، وترك الشعارات التي تُفرق بين المسلمين”.