آل الشيخ للجماهير: بعض الأهازيج وطريقة التشجيع مزعجة.. ولا تُناسب التطور

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عن استيائه من بعض الأهازيج وطرق التشجيع في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ووجه تركي آل الشيخ رسالة إلى جماهير الأندية، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد متابعته لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين اليوم.

وقال تركي آل الشيخ على “تويتر”: “ليت روابط الأندية تعيد النظر في بعض الأهازيج وطريقة التشجيع… اليوم بصراحة وجدت بعضها مزعجة ولا تتناسب مع التطور! أعتقد بإمكان روابط الهلال والاتحاد والنصر. والأهلي والبقية تقديم ما يناسب الموسم الجديد..”.