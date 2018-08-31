آل الشيخ: نُشاهد مباراة الشباب والاتحاد بأعلى إضاءة ملعب في العالم

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بإضاءة ملعب فيصل بن فهد الذي يحتضن مباراة الشباب والاتحاد الآن، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نُشاهد الآن مباراة الشباب والاتحاد، شكرًا للمهندس عبدالرحمن القضيب، إضاءة الملعب وصلت إلى 4000 لوكس كأعلى إضاءة ملعب في العالم، فرقت الإضاءة…”.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الشباب والاتحاد- قبل قليل- بالتعادل السلبي، وسط محاولات لاعبي الفريقين بهز الشباك، إلا أنها باءت بالفشل.