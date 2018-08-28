آل الشيخ يكافئ أخضر الفروسية بنصف مليون ريال

المواطن - مروة نبيل

هنأ رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تركي آل الشيخ، منتخب الفروسية بمناسبة تحقيقهم ذهبية مسابقة الفرق في دورة الألعاب الآسيوية 2018 “أسياد جاكرتا”.

ووجه تركي آل الشيخ بتقديم مكافأة مالية تُقدر بنصف مليون ريال لمنتخب الفروسية، تقديرًا لهم على الإنجاز الكبير الذي حققوه في أسياد جاكرتا 2018، وذلك وفقًا لحساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكان المنتخب السعودي للفروسية قد حقق، قبل قليل، الميدالية الذهبية في سباق قفز الحواجز “فرق”، واحتفلوا بهذا الإنجاز مع رئيس الوفد السعودي بالإنابة الأمير فهد بن جلوي.