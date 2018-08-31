آل الشيخ يُطالب بإعادة النظر في جدول الدوري.. وجنسية الحكم الرابع

المواطن - مروة نبيل

طالب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بإعادة النظر في جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين هذا الموسم.

ووجه تركي آل الشيخ رسالة إلى مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب مباريات الدوري هذا الموسم، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب تركي آل الشيخ على “تويتر”: “آمل من الاتحاد السعودي إعادة النظر مره أخرى في جدول الدوري… الفرق الجماهيرية يجب ألا تلعب في نفس التوقيت…”.

وتابع تركي آل الشيخ في تغريدة أخرى قائلًا: “آمل من الاتحاد السعودي لكرة القدم إعادة النظر في أن يكون الحكم الرابع أجنبيًّا أيضًا… إلى أن يصبح الحكم السعودي جاهزًا”.

وكان تركي آل الشيخ قد أشاد بإضاءة ملعب فيصل بن فهد الذي يحتضن مباراة الشباب والاتحاد الآن، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نُشاهد الآن مباراة الشباب والاتحاد، شكرًا للمهندس عبدالرحمن القضيب، إضاءة الملعب وصلت إلى 4000 لوكس كأعلى إضاءة ملعب في العالم، فرقت الإضاءة…”.