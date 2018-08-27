آل الشيخ: 5 لاعبين جُدد في بيراميدز.. وستكون منها صفقات حديث الشارع

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومالك نادي بيراميدز، تركي آل الشيخ عن عقد العديد من الصفقات المميزة خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “خمس صفقات في يناير على مستوى عالي لبيراميدز ستكون منها صفقات حديث للشارع … بالتوفيق”.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن من قبل عن ضم صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكتب عبر “فيسبوك”: ” في يناير سيتم التعاقد مع نجم كبير إضافة مهمة للدوري المصري … وأغلى صفقة في تاريخه … حتكسر رقم كينو في حجم ومبلغ الصفقة”.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بمستوى مميز في الدوري المصري هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني خلف النادي الأهلي برصيد 10 نقاط.