آل حيدان رئيسًا لمجلس أولياء الأمور بعسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

افتتح مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان ، صباح اليوم الاجتماع الأول لمجلس أولياء أمور الطلاب للبنين والبنات، كأول مجلس منتخب من نوعه على مستوى المملكة ، وذلك بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية نورة آل مفرح ، ومدير وحدة الشراكة المجتمعية الأستاذ ياسر القاسمي .

واستهل آل كركمان اللقاء بكلمة ، أكد من خلالها على الدور الكبير الذي سيلعبه المجلس في تحقيق المشاركة الناجحة والتعاون الحقيقي بين أولياء الأمور وإدارات المدارس ، من أجل إيجاد تربية سليمة يشترك فيها أولياء الأمور والجهات التعليمية.

وأسفر الاجتماع عن ترشيح : عبدالله بن يحيى آل حيدان رئيسًا للمجلس ، وتركية بنت سعيد الشهراني نائبًا للرئيس ، وعبدالله بن سعد السكيني أمينًا للمجلس .

يذكر أن اجتماع اليوم سبقه لقاء عام بأولياء الأمور وتم خلاله تشكيل المجلس عن طريق الانتخاب .