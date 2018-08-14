آل هميل: إقامة مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف ستنعكس إيجابيًا على الرياضة

المواطن - واس

أكد أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل, أن الأمانة شريك فاعل مع جميع الجهات الحكومية المختصة في دعم مهرجان ولي العهد للهجن الذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله- في ميدان محافظة الطائف للهجن .

وأشار المهندس آل هميل إلى أن المهرجان الذي يهدف إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيزه يعد الأقوى من نوعه في المنطقة، مبيناً أن ضخامة الجوائز، ومشاركة المملكة ودول الخليج والدول العربية في المهرجان ، والتغطية الاعلامية المكثفة من مختلف القنوات المحلية والخليجية تجسد مدى أهمية هذا الحدث الرياضي الكبير.

وأوضح أن المهرجان الذي ينظمه اتحاد الهجن شهد تكاملاً للجهود التنظيمية، في ظل الدعم الواضح الذي تجده هذه الرياضة العربية الأصيلة من القيادة الرشيدة، وقد أسهمت الأمانة بإمكاناتها البشرية والآلية في

الإعداد لموقع فعاليات السباق، وعملت جنبا إلى جنب مع شركائها حتى يتحقق النجاح المأمول للمهرجان ، مؤكدا استعداد الأمانة الدائم لتقديم أوجه الدعم كافة حتى نهاية المهرجان.

وعد رياضة الهجن من الرياضات الحماسية وفيها تجسيد لمعاني سامية, إرث أصيل، وما زال لها عشاقها ومحبوها في كل مكان، وفي هذا المهرجان مهتمون بالإبل وسلالاتها، وكثير منهم شاركوا في سباقات محلية وخارجية وحققوا نتائج مشرفة وبطولات سجلت باسم الوطن الغالي.

وأشاد أمين محافظة الطائف, بإقامة مهرجان ولي العهد في الطائف، عاده من أهم الفعاليات الرياضية التي شهدتها المنطقة، وسيكون له انعكاساته الايجابية السريعة على هذه الرياضة في المنطقة، كما سيسهم في إبراز إمكانات ومقومات المحافظة في احتضان كبرى الفعاليات المتخصصة، بالإضافة إلى دعم الإقبال السياحي على الطائف من مختلف المناطق .