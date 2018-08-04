آيسر تطلق لابتوب Chromebook 13 و Spin 13 بالأسواق

المواطن - متايعة

أعلنت شركة آيسر عن موعد وصول أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة التي تعمل بنظام التشغيل Chrome إلى السوق، إذ من المقرر أن يتوفر جهاز Chromebook 13 وChromebook Spin 13 للعملاء التجاريين بدءًا من شهر سبتمبر المقبل.

ويتميز كلا الطرازين بجسم مصنوع بالكامل من الألمنيوم، مع شاشة بقياس 13.5 بوصة، ودقة 2256 × 1504 IPS مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3: 2، ولوحة اللمس من Gorilla Glass.

وتبدأ أسعار جهاز Chromebook 13 مع معالج Intel Core i3 وذاكرة 8 جيجا بايت وسعة تخزين تبلغ 32 جيجا بايت من 649.99 دولار أميركي، ويمكن للعملاء الحصول على نسخة مع معالج i5 بإضافة 100 دولار.

ويأتي Chromebook Spin 13 بشاشة تعمل باللمس ومفصلة بزاوية 360 درجة، بحيث يمكن استخدامه أيضًا كجهاز لوحي.

وتتوفر النسخة الأساسية منه مع معالج i3، وذاكرة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين 64 جيجا بايت مقابل 749.99 دولار، أما النسخة التي تضم معالج i5، وذاكرة 16 جيجا بايت، وسعة تخزين 128 جيجا بايت ستكون متوفرة بسعر 949.99 دولار.