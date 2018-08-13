أبرزها قطار المشاعر والحافلات العامة .. منظومة النقل جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن

المواطن - واس

تفقّد معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي سير العمل واستعدادات وزارة النقل وهيئة النقل العام في كل من مكة وجدة لموسم حج 1439هـ وذلك ضمن جولاته التفقدية للتأكد من جاهزية واستعداد جميع قطاعات منظومة النقل للمساهمة في شرف خدمة ضيوف الرحمن وضمان انسيابية وكفاءة حركة تنقّل الحجاج.

ورافقه في جولته التفقدية اليوم، رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح ، ونائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي ومعالي مساعد وزير النقل الاستاذ عبدالهادي المنصوري .

واستهل وزير النقل جولته بالاطلاع على أعمال الصيانة وانسيابية الحركة في طريق الحرمين (طريق جدة /مكة السريع) بالإضافة إلى مشروع جسر الأمير فواز الذي تم افتتاحه مؤخراً حيث تم توسعة الطريق إلى أربعة مسارات في كل اتجاه مع إلغاء التقاطعات واستبدالها بمداخل دائرية لفك الاختناق وتسهيل عملية السير والحركة المرورية باتجاه مكة المكرمة.

كما شملت الجولة التفقدية زيارة مركز الإيواء ومركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق جدة مكة السريع، للاطمئنان على دور هيئة النقل العام وتكاملها مع الجهات الأمنية في التأكد من صلاحية تراخيص حافلات نقل الحجاج وضبط مخالفات النقل البري.

وتضمنت الجولة عددا من مشاريع اعمال الصيانة المنفذة في الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، ومركز فرق الصيانة ومعدات الطوارئ بالحج، إلى جانب الوقوف في محطة النقل العام بكدي /وباب الملك عبد لعزيز والتأكد من سير العمل في حركة إيقاف حافلات النقل العام وانطلاق حافلات النقل الترددي.

واختتم وزير النقل جولته بتفقد قطار المشاعر، وزيارة مركز التشغيل والتحكم للقطار والاطلاع على الخطة التشغيلية لموسم الحج، حيث استقلّ قطار المشاعر إلى عرفات ووقف على جاهزيته وتوافر عوامل السلامة فيه.

من جهته أعلن معالي وزير النقل في ختام جولته جاهزية منظومة النقل عبر كافة قطاعاتها واستكمال كافة استعداداتها وتكاملها مع جميع الجهات الأمنية والخدمية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1439هـ، وأنّ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تقضي بأن تكون جميع المرافق الحكومية على أهبة الاستعداد لتقديم أفضل الخدمات وأكملها لحجاج بيت الله الحرام ولضيوف الرحمن.