أبل تتعهد بإزالة أى تطبيق ينتهك قواعد الشركة‎

المواطن - متابعة

كشفت أبل عن وجود أحد التطبيقات التابعة لـ”أليكس جونز” المروج لنظريات المؤامرة في متجر تطبيقات “آب ستور”، وعللت ذلك يأنه لم ينتهك لأي من سياسات المحتوى الخاصة بالشركة، مثل المنتجات الأخرى التي تم إزالتها خلال الفترة الماضية.

وكان تطبيق INFOWARS من ضمن الأكثر تحميلاً على متجر تطبيقات أبل هذا الأسبوع، بعدما أزالت الشركة بعض القنوات التابعة لـ”إليكس جونز” من متجرها الرقمي، موضحة أن تلك القنوات انتهكت قواعد الشركة ضد خطاب الكراهية.

وأضافت أبل، “نحن ندعم بقوة وجهات النظر التي يتم تمثيلها فى متجر التطبيقات، طالما أن التطبيقات تحترم المستخدمين الذين لديهم آراء مختلفة، وتتبع إرشاداتنا الواضحة لضمان أن يبقى متجر التطبيقات سوقاً آمناً للجميع”، مضيفة، “نستمر في مراقبة التطبيقات التي تنتهك إرشاداتنا وسنقوم بإزالتها من المتجر كما فعلنا سابقًا”.

جدير بالذكر أن كلاً من شركة GOOGLE ALPHABET و FACEBOOK و SPOTIFY أزالت بعض المحتوى هذا الأسبوع الذي تم إنتاجه بواسطة اليميني “أليكس جونز” لأنه يروج للأفكار المتطرفة وينتهك قواعد تلك الشركات.