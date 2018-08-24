أبل تتيح إصلاح هواتف آيفون لدى متاجرها المعتمدة

المواطن - متابعة

تشدد شركة أبل في إجراءات إصلاح شاشات هواتف آيفون، حيث يتطلب إصلاح شاشات آيفون آلات خاصة، كما أن مستخدمي الهاتف يحتاج للانتظار أكثر من 10 أيام لإجراء إصلاح لشاشته في متاجر أبل الخاصة، والتي لا تتوفر في كل المناطق، في الولايات المتحدة، وهو ما دفع شركة أبل لعقد اتفاقية مع شركة Simpy Mac لإصلاح شاشات آيفون.

تعتبر شركة Simpy Mac من أكبر الموردين لخدمات شركة أبل في الولايات المتحدة، ومن المنتظر أن تقوم هذه المتاجر بإصلاح شاشات آيفون للمستخدمين في المناطق التي لا تتوفر فيها متاجر أبل، وبنفس السعر الذي تفرضه الشركة على زبائنها، وبشكل معتمد.

وتنص الاتفاقية على تزويد Simpy Mac بالأجهزة الخاصة لإصلاح الشاشات، في 30 متجرًا من سلسلتها المكونة من 50 متجرًا في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تتوفر فيها الآلات في 5 مواقع فقط للشركة في الوقت الحالي، فيما يبلغ تكلفة إصلاح شاشة آيفون من النسخ الحديثة مثل آيفون 8 بلس حوالي 169 دولارًا، بينما تكلفة إصلاح شاشة آيفون X حوالي 279 دولارًا.