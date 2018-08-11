أبل تحول آيفون إلى جواز سفر!

المواطن - متابعة

كشفت براءة اختراع لشركة أبل عن نيتها تطوير تقنية تهدف إلى تحويل هاتف آيفون إلى أداة لإثبات الهوية الخاصة بصاحبها، وسيحدث ذلك عبر استخدام تقنيات آيفون المختلفة لتخزين أوراق اعتماد الشخص، وبعد ذلك يتم حفظ أوراق الاعتماد في الهاتف، مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد، ويمكن أن تستخدم بعد ذلك ليثبت هوية صاحب الهاتف.

وعندما يكون هناك طلب للحصول على معلومات، يمكن لمالك هاتف الآيفون استخدام كلمة مرور، أو بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه لمصادقة هويته، وقد تكون هذه التقنية مفيدة في العديد من الأماكن، مثل المصانع التي تقيد الوصول إلى أجزاء من المنشأة إلى موظفين معينين.

وتكشف أوراق براءة الاختراع أيضًا إمكانية استخدام النظام الجديد بدل جواز السفر عند المرور بالشخص المسؤول في الجمارك، وهذا يعني أنه حتى لو كان الشخص لا يمتلك جواز سفر في حوزته، فيمكن استبداله بهاتفه لإثبات هويته.

ووفقًا لموقع “مترو” البريطاني، فإن القانون الحالي يتطلب أن يكون لدى المسافرين جوازات سفر عند السفر بين دول معينة، ولكن أبل تعمل على صفقات مع عدد من الحكومات الأجنبية من أجل السماح باستخدام الآيفون كبديل لجواز السفر.