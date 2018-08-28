أبل تدعم أيفون X بلس بميزة غير معهودة في هواتفها

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

كشف تقرير حديث أن شركة أبل الأميركية العملاقة ستطرح هاتفها الذكي الشهير أيفون X بجيله الثاني مدعمًا بإمكانية استخدام الأقلام الذكية.

وحسب ما جاء في موقع إنفيرس المعني بالتكنولوجيا، فإن النسخة المقبلة من أيفون X بلس ستكون مدعومة بإمكانية التعامل مع الأقلام الذكية، والتي ظهرت في الأجهزة اللوحية للشركة الأميركية فقط.

ومن المقرر أن تضيف أبل عددًا من التعديلات على مستوى الشاشة، أبرزها التعامل مع الأقلام الذكية، بالإضافة إلى المحافظة على بقاء الشاشة تغطي كافة أركان الوجهة الأمامية للجهاز.

وكان تقرير حديث قد تحدث عن بعض التعديلات التي قد تلجأ إليها شركة أبل الأميركية العملاقة فيما يتعلق بموعد إصدار هاتفها الذكي الجديد أيفون 9 أو حتى الجيل الثاني من أيفون X.

وقالت مجلة فوربس الأميركية إن موعد طرح هاتف أيفون 9 قد يتأجل لشهرين، أي أن الموعد الفعلي لظهور الهاتف قد يكون في نوفمبر المقبل، وذلك على الرغم من كون الشركة الأميركية قد اعتادت الكشف عن أحدث ما توصلت إليه على مستوى التكنولوجيا في سبتمبر من كل عام.

تقرير المجلة الأميركية يرجح أن يظل الموعد الرسمي للكشف عن أيفون X بجيله الثاني والنسخة بلس من الهاتف في الشهر المقبل، ومن ثم فإن هاتف أيفون 9 هو الذي سيتأجل طرحه إلى نوفمبر.

واستشهد التقرير بما جرى في العام المقبل، والذي شهد غياب أيفون X عن الأسواق بشكل فعلي رغم إعلان الشركة الأميركية عنه، غير أن نفاد الكميات المطروحة من خلال الطلب المسبق، قد أدى إلى بدء انتشار الهاتف بشكل فعلي مع نهاية العام.