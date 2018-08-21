أبل تطرح أيفون الجديد لطلبات الشراء خلال هذا الموعد

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تستعد شركة أبل الأميركية العملاقة لطرح النسخة الأحدث من هاتفها الذكي الشهير أيفون في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يتم بعد الكشف عنه في محفل رسمي يخص الشركة.

موقع ماكرومرز الألماني المعني بأخبار شركة أبل، أكد أن الشركة الأميركية ستعرض الهاتف الأحدث من سلسلة أيفون في الأسواق عن طريق طلبات الشراء خلال 14 من سبتمبر المقبل.

تعتزم شركة أبل الأميركية العملاقة خفض اعتمادها على منتجات منافستها سامسونج الكورية، والتي أنتجت لها شاشات هواتف أيفون الشهيرة بنسختها الحالية.

وتسعى شركة أبل التي اعتمدت على نظيرتها الكورية لإمدادها بشاشات مزودة بتقنية OLED في أجهزة أيفون X و8، وهو الأمر الذي أسهم في ارتفاع سعر الهاتف، ليكون بذلك أغلى أجهزة أبل على الإطلاق بعد أن وصل سعره العام الماضي إلى أكثر من 1200 دولار، وذلك وفقًا لما ورد في مجلة ذا فيرج الأميركية.

وتنوي الشركة الأميركية الاتجاه إلى LG الكورية للحصول على شاشات OLED، وهو ما يعني أن هاتف أيفون القادم لن يكون على نفس مستوى سعر النسخة الحالية.

يذكر أن أبل أرجعت خلال العام الماضي ارتفاع سعر هواتفها الذكية إلى اعتماد على شاشات OLED من سامسونج، وهو الأمر الذي تأمل أن تتجنبه خلال النسخة الجديدة من الهاتف.