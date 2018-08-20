أبل تطرح ميزة للسفر عبر الزمن‎

المواطن - متابعة

أظهر تقرير حديث أن شركة أبل تستعد لطرح ميزة جديدة تحمل اسم “السفر عبر الزمن” داخل تحديث watchOS 5 المقبل، والذي سيتم الكشف عنه قريباً.

وتتيح ميزة “السفر عبر الزمن” للمستخدمين إعادة وقت معين أو تقديمه لعرض معلومات معينة من تاريخ ووقت مختلفين، كما تمكنك الميزة الجديدة من التنقل ذهاباً وإياباً في الوقت الرقمي لرؤية كل ما كان ترغب فيه عبر شاشة الساعة.

ويتم استخدام الميزة من خلال القيام “بتدوير” “التاج الرقمي” في الساعة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، ما يؤدي إلى تحريك الوقت على Apple Watch في الاتجاه المناسب.

وقال التقرير إن المطورين الذين قاموا باختبار إصدارات بيتا من watchOS 5 لاحظوا اختفاء‏‏ التبديل من الإعدادات الخاصة بالساعة.