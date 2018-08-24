أبل تطلق 3 هواتف آيفون جديدة

المواطن - متابعة

أظهر تقرير حديث أن شركة أبل على وشك إطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة هي “آيفون 9، وآيفون 11 وآيفون 11 بلس”، وذلك في 12 سبتمبر المقبل.

ولو صدقت هذه التسريبات، فإن هاتف آيفون 9 سيكون الإصدار الأقل من هواتف أبل، وسوف يمتلك مواصفات شبيهة بهاتف آيفون X، مثل شاشة LCD بقياس 6.1 بوصة مع وجود مستشعر Face ID.

ووفقًا لما نشره موقع TOI الهندي، فإن هاتفي آيفون 11 و11 بلس، يشيران إلى iPhone X2 وiPhone X Plus التي ظهرت عنهم الكثير من التقارير السابقة، حيث من المنتظر أن يوفرا شاشات 5.8 و6.5 بوصة OLED على التوالي، مع إمكانية امتلاك كاميرا قوية متقدمة، إضافة إلى معالج 7nm A11 CPU، ومنفذ شحن USB-C جديد تمامًا.

وأشار التقرير إلى أن آيفون 9 سيكون الهاتف الأرخص من قبل شركة أبل في عام 2018، ووفقًا لشركة TrendForce لأبحاث السوق، فإن أجهزة آيفون التي ستنتجها أبل في 2018، ستدعم قلم Apple Pencil وما يصل إلى 512 جيجا بايت من وحدات التخزين الداخلية.