أبل تكشف عن سيارتها ذاتية القيادة في هذا الموعد

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

يتوقع المحللون المعنيون بالأوساط التقنية المرتبطة بصناعة السيارات، أن تطلق شركة أبل الأميركية العملاقة أول مركبة ذاتية القيادة خلال الأعوام القليلة الماضية، خاصة وأن الشركة تعكف منذ سنوات طويلة على إنهاء مشروعها الخاص.

وتعد شركة أبل واحدة من المؤسسات التي أعلنت عزمها خوض تجربة تصنيع السيارات ذاتية القيادة منذ سنوات، وهي الآن في طور الاختبار استعدادًا لطرحها في الفترة من 2023 حتى 2025، وذلك وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتنبأ المطلعون وعشاق أبل بأن الشركة ستطلق سيارتها المتطورة في وقت ما بالمستقبل القريب، وذلك استنادًا للتفاصيل الخاصة بالبرنامج المسير للمركبة.

ويتوقع المعنيون بأخبار أبل في بعض المنصات المعنية بإنتاج الشركة الأميركية العملاقة، أن تكون السيارة ذاتية القيادة هي أبرز الإنتاجات الخاصة بأبل في الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة، والتي ستراهن عليها الشركة الأميركية بشكل رئيسي.

ووفقًا لموقع لماكرومورز، فإن مركبة أبل لديها القدرة على إحداث ثورة في صناعة السيارات، تماماً مثل ما فعله أيفون لصناعة الهواتف الذكية عندما تم إصداره لأول مرة في عام 2007.

وأضاف الموقع أن هناك مطالب بإيجاد البديل في صناعة السيارات، حيث إن هناك المزيد من الابتكارات التكنولوجية التي حدثت في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يحمل بديلًا لصناعة السيارات التي تعتمد على الدور البشري بشكل رئيسي.