أتربة مثارة في منى والمشاعر والحرارة في مكة 42 درجة

أتربة مثارة في منى والمشاعر والحرارة في مكة 42 درجة

2018/08/22
الساعة 11:40 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في رسالتها الإرشادية التي تبثها بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية عن حالة الطقس المتوقعة – بمشيئة الله – خلال موسم حج هذا العام 1439هـ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة اليوم الأربعاء هي الآتي:

مكة المكرمة: الطقس: أتربة مثارة، الحرارة: 42 د.م، الرطوبة: 55 % ، اتجاه الرياح : غربية إلى شمالية .
عرفات: الطقس: أتربة مثارة ، الحرارة : 42 د.م، الرطوبة : 55 % ، اتجاه الرياح : غربية إلى شمالية .
منى: الطقس: أتربة مثارة ، الحرارة: 41 د.م، الرطوبة: 60 % ، اتجاه الرياح : غربية إلى شمالية .
مزدلفة: الطقس: أتربة مثارة ، الحرارة: 42 د.م، الرطوبة: 60 % ، اتجاه الرياح : غربية إلى شمالية .
المدينة المنورة: الطقس: غائم جزئي ، الحرارة : 43 د.م، الرطوبة: 20 % ، اتجاه الرياح : غربية إلى شمالية .
جدة: الطقس: رياح نشطة ، الحرارة: 40 د.م، الرطوبة: 75% .


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