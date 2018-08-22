أتربة مثارة في منى والمشاعر والحرارة في مكة 42 درجة

المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في رسالتها الإرشادية التي تبثها بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية عن حالة الطقس المتوقعة – بمشيئة الله – خلال موسم حج هذا العام 1439هـ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة اليوم الأربعاء هي الآتي:

مكة المكرمة: الطقس: أتربة مثارة، الحرارة: 42 د.م، الرطوبة: 55 % ، اتجاه الرياح : غربية إلى شمالية .

عرفات: الطقس: أتربة مثارة ، الحرارة : 42 د.م، الرطوبة : 55 % ، اتجاه الرياح : غربية إلى شمالية .

منى: الطقس: أتربة مثارة ، الحرارة: 41 د.م، الرطوبة: 60 % ، اتجاه الرياح : غربية إلى شمالية .

مزدلفة: الطقس: أتربة مثارة ، الحرارة: 42 د.م، الرطوبة: 60 % ، اتجاه الرياح : غربية إلى شمالية .

المدينة المنورة: الطقس: غائم جزئي ، الحرارة : 43 د.م، الرطوبة: 20 % ، اتجاه الرياح : غربية إلى شمالية .

جدة: الطقس: رياح نشطة ، الحرارة: 40 د.م، الرطوبة: 75% .