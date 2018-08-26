أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو .. الاحتفال بالمونديال وتألق غريزمان الأبرز

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، تألقًا لافتًا من النجم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63.

وحرص ثلاثي المنتخب الفرنسي المتوج بمونديال 2018، غريزمان، لوكاس هيرنانديز وتوماس ليمار، على الاحتفال بلقب كأس العالم مع الجماهير قبل انطلاق مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو التي أُقيمت على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.

ورفع غريزمان وهيرنانديز وليمار الكأس الذهبية، واحتفلوا بلقب المونديال مع جماهير الأتلتي، قبل مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو في ثاني جولات الدوري الإسباني لكرة القدم، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على التصفيق بحرارة لثلاثي فرنسا.

وخطف غريزمان الأنظار إليه في مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو بالجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما قاد فريقه لتحقيق الفوز، ليرفع الأتلتي رصيده لـ4 نقاط، ويحتل المركز الثالث بشكل مؤقت.

وجاء هدف مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو الوحيد، بعد متابعة غريزمان لرأسية زميله سافيتش من الركلة الركنية، ليُسددها النجم الفرنسي بقوة ويهز الشباك، ليواصل تألقه مع الأتلتي في عام 2018.

وقبل مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو بالجولة الثانية، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالأتلتي مشواره في الدوري الإسباني هذا الموسم بالتعادل الإيجابي مع فالنسيا، فيما نال فاليكانو العائد حديثًا لمنافسات الليغا الهزيمة الثانية على التوالي.